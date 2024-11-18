«Мог бы забить третий». Костючёнок — о дубле 39-летнего Рылова в ворота СКА

И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал дубль Якова Рылова в ворота СКА, которым он побил рекорд КХЛ.

— Рылов стал автором самого возрастного дубля, до этого – ни одной шайбы. Объясните такую его игру сегодня и его влияние на команду в целом?

— Хороший опытный защитник, всегда отдаётся, тренируется. Профессионал, можно сказать. А то, что ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска, мог бы забить и третий.

— Сегодня поменяли его позицию в розыгрыше?

— Да, ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня два гола забили.

— Гиздатуллин набрал три очка, чем отметите его преображение в этом матче?

— Артур заслужил, что начал набирать очки. С таким усердием и трудолюбием он давно это заслужил.

— Гол Кузнецова – мастерство нападающего или больше ошибка обороны?

— Ошибка наших игроков на возврате и мастерство Кузнецова.

— Как этому противостоять?

— Сыграть проще, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.