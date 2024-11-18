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«Мог бы забить третий». Костючёнок — о дубле 39-летнего Рылова в ворота СКА

«Мог бы забить третий». Костючёнок — о дубле 39-летнего Рылова в ворота СКА
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И. о. главного тренера «Амура» Виктор Костючёнок прокомментировал дубль Якова Рылова в ворота СКА, которым он побил рекорд КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Рылов стал автором самого возрастного дубля, до этого – ни одной шайбы. Объясните такую его игру сегодня и его влияние на команду в целом?
— Хороший опытный защитник, всегда отдаётся, тренируется. Профессионал, можно сказать. А то, что ребята сыграли хорошо в большинстве, он вовремя оказался там, где должна быть шайба, и хорошо бросил. Два хороших броска, мог бы забить и третий.

— Сегодня поменяли его позицию в розыгрыше?
— Да, ищем, экспериментируем, смотрим, чтобы бригады большинства работали более эффективно. Сегодня два гола забили.

— Гиздатуллин набрал три очка, чем отметите его преображение в этом матче?
— Артур заслужил, что начал набирать очки. С таким усердием и трудолюбием он давно это заслужил.

— Гол Кузнецова – мастерство нападающего или больше ошибка обороны?
— Ошибка наших игроков на возврате и мастерство Кузнецова.

— Как этому противостоять?
— Сыграть проще, — передаёт слова Костючёнка корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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