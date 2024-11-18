Кузнецов: санкции Демидову за удаление? Он копейки получает, деньгами не накажешь

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал удаление Ивана Демидова во время матча с «Амуром». Петербуржцы одержали победу со счётом 6:3.

— После матча со «Спартаком» вы в шутку сказали, что оторвёте Ивану Демидову руки за жесты в адрес болельщиков. Сегодня он удалился…

— Это эмоции. Он показывает характер. Плохо, что его удалили, но он показывает, что ему небезразлично. Ванька молодец, будем помогать ему.

— Санкции от вас будут?

— Да какие санкции? Копейки получает, деньгами его не накажешь. Чуть-чуть подкалывать будем (смеётся), — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.