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«Верим!» Роман Ротенберг — о том, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Гретцки

«Верим!» Роман Ротенберг — о том, побьёт ли Александр Овечкин рекорд Гретцки
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался об Александре Овечкине, который движется к тому, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

— Верите, что Александр в этом сезоне сможет обогнать Уэйна Гретцки?
— Верим! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Овечкин отстаёт от рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ на 28 шайб. Всего на счету россиянина 866 шайб. Александр Овечкин оформил свой 31-й хет-трик в карьере. Последний раз хет-трик был на счету россиянина 31 декабря 2022 года в матче с «Монреаль Канадиенс».

В текущем сезоне российский нападающий очень результативен, в 17 матчах он набрал 23 очка.

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