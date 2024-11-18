«Голубями отправляю письма». Кузнецов — о том, пишет ли Овечкину

Нападающий СКА Евгений Кузнецов после победы над «Амуром» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о своих взаимоотношениях с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Хоккеисты вместе играли за американскую команду.
— Забей вы тогда третий гол, у вас с Овечкиным сегодня было бы по хет-трику. Вы ему пишете, поздравляете его? И следит ли Александр за вами в СКА?
— Да, я ему голубями отправляю письма (смеётся). Мы столько вместе прошли, мне даже и не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься. Сейчас нет такого понимания, что был частичкой чего-то особенного. Потом, когда хоккей остановится, придёт понимание. Роман Борисович говорит, что играют люди пятого, шестого года. Для меня это ещё 1985-го, 1986-го, а это — уже 2005-го, 2006-го. Хоккея осталось немного, нужно уделить ему внимание полностью, в один день его не будет, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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