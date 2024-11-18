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«Голубями отправляю письма». Кузнецов — о том, пишет ли Овечкину

«Голубями отправляю письма». Кузнецов — о том, пишет ли Овечкину
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов после победы над «Амуром» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о своих взаимоотношениях с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным. Хоккеисты вместе играли за американскую команду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Забей вы тогда третий гол, у вас с Овечкиным сегодня было бы по хет-трику. Вы ему пишете, поздравляете его? И следит ли Александр за вами в СКА?
— Да, я ему голубями отправляю письма (смеётся). Мы столько вместе прошли, мне даже и не надо отправлять сообщения. Просто смотришь, наслаждаешься. Сейчас нет такого понимания, что был частичкой чего-то особенного. Потом, когда хоккей остановится, придёт понимание. Роман Борисович говорит, что играют люди пятого, шестого года. Для меня это ещё 1985-го, 1986-го, а это — уже 2005-го, 2006-го. Хоккея осталось немного, нужно уделить ему внимание полностью, в один день его не будет, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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