Р. Ротенберг: благодаря яркой шайбе Кузнецова наши дети будут смотреть КХЛ, а не НХЛ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Амуром» (6:3) в матче КХЛ заявил, что шайба, заброшенная форвардом Евгением Кузнецовым в этом матче, повысит интерес к лиге.

— Знали ли вы, что у ваших пресс-конференций есть собственный телеграм-канал?

— Это ваш канал? То, что создают каналы, нас цитируют… В медиа-рейтинге мы номер один. Благодаря яркой шайбе Кузнецова, яркой игре команды, будут показывать хайлайты сегодняшней игры. И наши дети будут смотреть не НХЛ, а КХЛ, наших игроков, которые известны на весь мир. А то, что создают телеграм-каналы, так сейчас работают информационные технологии. Раньше на заборе писали про Васю или про Петю. А сейчас это телеграм-каналы. Там делают контент, он бывает провокационным, но это жизнь. Мы уже перестали обращать внимание на провокации. А чем больше о нас будут говорить и писать, даже если это критика, это делает нас сильнее. Собаки лают, караван идёт. Кто умеет абстрагироваться от хоккейных историй, перевести это в нашу пользу, как лакросс-шайбы или яркие розыгрыши, как Хайруллин забил за 20 секунд до конца матча с «Ак Барсом», как он попал в эту точку. Там возможность была в размер шайбы, и Марат попадает. А так мы всегда готовы общаться со всеми, потому что это развивает наш хоккей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.