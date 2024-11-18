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Р. Ротенберг: благодаря яркой шайбе Кузнецова наши дети будут смотреть КХЛ, а не НХЛ

Р. Ротенберг: благодаря яркой шайбе Кузнецова наши дети будут смотреть КХЛ, а не НХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Амуром» (6:3) в матче КХЛ заявил, что шайба, заброшенная форвардом Евгением Кузнецовым в этом матче, повысит интерес к лиге.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Знали ли вы, что у ваших пресс-конференций есть собственный телеграм-канал?
— Это ваш канал? То, что создают каналы, нас цитируют… В медиа-рейтинге мы номер один. Благодаря яркой шайбе Кузнецова, яркой игре команды, будут показывать хайлайты сегодняшней игры. И наши дети будут смотреть не НХЛ, а КХЛ, наших игроков, которые известны на весь мир. А то, что создают телеграм-каналы, так сейчас работают информационные технологии. Раньше на заборе писали про Васю или про Петю. А сейчас это телеграм-каналы. Там делают контент, он бывает провокационным, но это жизнь. Мы уже перестали обращать внимание на провокации. А чем больше о нас будут говорить и писать, даже если это критика, это делает нас сильнее. Собаки лают, караван идёт. Кто умеет абстрагироваться от хоккейных историй, перевести это в нашу пользу, как лакросс-шайбы или яркие розыгрыши, как Хайруллин забил за 20 секунд до конца матча с «Ак Барсом», как он попал в эту точку. Там возможность была в размер шайбы, и Марат попадает. А так мы всегда готовы общаться со всеми, потому что это развивает наш хоккей, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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