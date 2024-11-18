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Кузнецов – о своём лакросс-голе: я редко прославляюсь за хоккейные вещи

Кузнецов – о своём лакросс-голе: я редко прославляюсь за хоккейные вещи
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал свой лакросс-гол в матче с «Амуром», где петербуржцы обыграли хабаровчан со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Это лакросс или Кузя-кросс и видели ли уже такой гол в чьём-то исполнении ранее?
— Я редко за хоккейные вещи прославляюсь (смеётся). Видел, конечно, пару раз пробовал до этого из-за ворот, но не получалось. Этот гол придал такой кураж. Позитивный момент, надеюсь, он придаст мне эмоций и сил.
Изначально из-за чего гол произошёл. Марат пошёл в давление, я пошёл вторым, Валя подъехал тоже. Такие моменты обычно остаются в тени, но изначально всё началось в нашей зоне обороны. Мы сыграли правильно, вышли вдвоём, правильно перекрыли, заставили соперника ошибиться. Марат отдал на Валю, Валя пытался обыграть здорово. Я как пенку снял, но до этого было много моментов, где ребята сыграли правильно. Нужно всегда это отмечать", — передаёт слова Кузнецова корресопднент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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