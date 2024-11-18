Кузнецов – о своём лакросс-голе: я редко прославляюсь за хоккейные вещи

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал свой лакросс-гол в матче с «Амуром», где петербуржцы обыграли хабаровчан со счётом 3:6.

— Это лакросс или Кузя-кросс и видели ли уже такой гол в чьём-то исполнении ранее?

— Я редко за хоккейные вещи прославляюсь (смеётся). Видел, конечно, пару раз пробовал до этого из-за ворот, но не получалось. Этот гол придал такой кураж. Позитивный момент, надеюсь, он придаст мне эмоций и сил.

Изначально из-за чего гол произошёл. Марат пошёл в давление, я пошёл вторым, Валя подъехал тоже. Такие моменты обычно остаются в тени, но изначально всё началось в нашей зоне обороны. Мы сыграли правильно, вышли вдвоём, правильно перекрыли, заставили соперника ошибиться. Марат отдал на Валю, Валя пытался обыграть здорово. Я как пенку снял, но до этого было много моментов, где ребята сыграли правильно. Нужно всегда это отмечать", — передаёт слова Кузнецова корресопднент «Чемпионата» Елена Кузнецова.