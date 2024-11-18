Р. Ротенберг: вернуть олимпийское золото России – моя мечта и мечта любого игрока

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о возможном участии сборной России на предстоящих зимних Олимпийских играх.

— КХЛ начала проект «три на три», но СКА там не участвует. Почему?

— Мы задаём лиге вопросы, какие правила, где играем, но ответы не получили. Нам тяжело принимать такие решения, не имея никакой информации. И где нам взять игроков? У нас игроки в КХЛ, ВХЛ, МХЛ, детские школы. У нас нет возможности заиграть Кузнецова или Хайруллина в другом турнире. Мы задаём эти вопросы КХЛ и ждём на них ответов, а дальше посмотрим. Мы поддерживаем этот формат, больше смотрим в сторону международных турниров. А так это формат, который будет развиваться, это будущее нашего хоккея.

— Вы сегодня взорвали интернет своим интервью. Сказали, что мечтаете вернуть олимпийское золото. Верите, что это будет уже в Италии?

— В жизни бывают разные повороты, я всегда верю в лучшее. Верю, что мы скоро вернёмся, и наша задача – вернуть олимпийское золото в Россию. Это моя мечта и мечта каждого игрока. Как говорит Третьяк, олимпийский чемпион он и в Африке чемпион, это самая высокая награда. Наша задача – вернуть это золото за счёт оттачивания деталей в КХЛ и дальше побеждать любого соперника на международном уровне, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.