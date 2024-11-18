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Р. Ротенберг: навыки мясника помогают в хоккее и дома. Мужик должен быть мясником дома

Р. Ротенберг: навыки мясника помогают в хоккее и дома. Мужик должен быть мясником дома
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о необходимости умений мясника в жизни каждого мужчины.

— Вы сказали, что одно время работали в мясной лавке. Навыки мясника вам пригодились потом?
— Навыки мясника помогают в хоккее и дома. Мужик – это добытчик, любой мужик должен быть мясником дома, уметь готовить мясо.

— То есть на шашлыках вы рубите мясо?
— Лучший ужин хоккеиста – это стейк. Надо цепляться за любую возможность, когда дают работу, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сегодня, 18 ноября, СКА на своём льду в Санкт-Петербурге обыграл «Амур» со счётом 6:3.

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