Кузнецов – о работе Ротенберга мясником: если я отвечу, накосячу, лучше промолчу

Нападающий СКА Евгений Кузнецов не стал комментировать слова главного тренера команды Романа Ротенберга, заявившего, что раньше работал мясником.

— Знали ли о том, что Роман Борисович работал мясником? Не боитесь ли?

— Круто! Я сейчас если отвечу, накосячу, лучше промолчу. Настоящий мужчина должен уметь готовить. Круто, когда можешь пожарить или замариновать мясо. Я в детстве бутылки собирал, я никогда не стеснялся об этом говорить, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

32-летний Кузнецов в нынешнем сезоне принял участие в 24 матчах, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.