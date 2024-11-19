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Кузнецов – об адаптации к КХЛ: я всегда улыбаюсь, не показываю эмоции, но внутри переживаю

Кузнецов – об адаптации к КХЛ: я всегда улыбаюсь, не показываю эмоции, но внутри переживаю
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал адаптацию к КХЛ. В матче с «Амуром» петербуржцы обыграли хабаровчан со счётом 3:6.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

— Как придумали такой гол?
— Не знаю, в моменте так всё произошло, шайба так отскочила. Иногда приходят такие мысли на игре. Это колоссальная ответственность, когда делаешь такие вещи. Если не проходит, это пижонство и наказывается в коллективе. Но если получается, это придаёт уверенности. А честно признаюсь, уверенности не особо много пока, как в новый мир попал. Все вещи, которые я делал 11 лет, здесь не проходят, приходится перестраиваться. И колоссальная ответственность.

Я всегда улыбаюсь, не показываю эмоции, но внутри переживаю. Понимаю, на какую роль пришёл в команду и за какой клуб играю. Ответственность – это серьёзная вещь. Хочется быть лидером и примером, надеюсь, эта игра – такая ступенька наверх, и я буду дальше прогрессировать, играть лучше. Скоро уже декабрь, я в декабре всегда здорово играл. Нужно без раскачки уже начинать. Чувствую ответственность и доверие от клуба и тренеров. Это не бездонно, всему приходит предел, поэтому мне нужно больше таких матчей, играть на команду, в тренировочные дни нужно больше работать и быть примером, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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