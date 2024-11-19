Кузнецов – об адаптации к КХЛ: я всегда улыбаюсь, не показываю эмоции, но внутри переживаю

Нападающий СКА Евгений Кузнецов прокомментировал адаптацию к КХЛ. В матче с «Амуром» петербуржцы обыграли хабаровчан со счётом 3:6.

— Как придумали такой гол?

— Не знаю, в моменте так всё произошло, шайба так отскочила. Иногда приходят такие мысли на игре. Это колоссальная ответственность, когда делаешь такие вещи. Если не проходит, это пижонство и наказывается в коллективе. Но если получается, это придаёт уверенности. А честно признаюсь, уверенности не особо много пока, как в новый мир попал. Все вещи, которые я делал 11 лет, здесь не проходят, приходится перестраиваться. И колоссальная ответственность.

Я всегда улыбаюсь, не показываю эмоции, но внутри переживаю. Понимаю, на какую роль пришёл в команду и за какой клуб играю. Ответственность – это серьёзная вещь. Хочется быть лидером и примером, надеюсь, эта игра – такая ступенька наверх, и я буду дальше прогрессировать, играть лучше. Скоро уже декабрь, я в декабре всегда здорово играл. Нужно без раскачки уже начинать. Чувствую ответственность и доверие от клуба и тренеров. Это не бездонно, всему приходит предел, поэтому мне нужно больше таких матчей, играть на команду, в тренировочные дни нужно больше работать и быть примером, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.