Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» болельщикам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» (6:3) болельщикам.

«Полные трибуны, фантастическая энергетика. Победу посвящаем нашим болельщикам. Благодарю команду, были яркие голевые розыгрыши, все отработали на 100%. Видим, что каждый игрок СКА бьётся за команду, есть характер и резервы. В следующей игре будут изменения в составе, ещё есть, что улучшить.

общим», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

У «Амура» это было 13-е поражение подряд, последний раз они выигрывали 13 октября в матче с «Ладой».