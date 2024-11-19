Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» болельщикам
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» (6:3) болельщикам.
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5) 2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5) 2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4) 3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5) 4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5) 4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4) 5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5) 6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5) 6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)
«Полные трибуны, фантастическая энергетика. Победу посвящаем нашим болельщикам. Благодарю команду, были яркие голевые розыгрыши, все отработали на 100%. Видим, что каждый игрок СКА бьётся за команду, есть характер и резервы. В следующей игре будут изменения в составе, ещё есть, что улучшить.
общим», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
У «Амура» это было 13-е поражение подряд, последний раз они выигрывали 13 октября в матче с «Ладой».
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