Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» болельщикам

Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» болельщикам
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг посвятил победу над «Амуром» (6:3) болельщикам.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2024, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 3
Амур
Хабаровск
1:0 Алистров (Грицюк) – 03:06 (5x5)     2:0 Плотников (Кузнецов, Зыков) – 05:11 (5x5)     2:1 Рылов (Мищенко, Гиздатуллин) – 26:26 (5x4)     3:1 Зинченко (Демидов, Андронов) – 28:52 (5x5)     4:1 Кузнецов (Хайруллин, Зыков) – 29:18 (5x5)     4:2 Рылов (Гиздатуллин, Слепец) – 37:17 (5x4)     5:2 Кузнецов (Хайруллин) – 37:49 (5x5)     6:2 Григоренко (Плотников) – 46:23 (5x5)     6:3 Гиздатуллин (Гальченюк) – 56:30 (5x5)    

«Полные трибуны, фантастическая энергетика. Победу посвящаем нашим болельщикам. Благодарю команду, были яркие голевые розыгрыши, все отработали на 100%. Видим, что каждый игрок СКА бьётся за команду, есть характер и резервы. В следующей игре будут изменения в составе, ещё есть, что улучшить.
общим», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

У «Амура» это было 13-е поражение подряд, последний раз они выигрывали 13 октября в матче с «Ладой».

Материалы по теме
«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга
«Денег никогда не увидим». В Финляндии завершилась эпопея с продажей арены Ротенберга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android