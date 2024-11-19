Р. Ротенберг – о СКА: давайте честно, в каких других клубах КХЛ играют ребята 2006 года?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал игрока 2006 года рождения в составе петербургской команды.

— Сегодня за СКА сыграли братья Демидовы. Семён заслужил этот шанс игрой за «Неву»?

— Семён с нами уже давно, всегда ярко бьётся, отдаётся игре. Я его лично хорошо знаю, самоотверженный игрок, у него энергетика победителя, дерзкий по-хорошему парень, очень трудолюбивый. Заслуженно сегодня попал в состав, поздравляем его с почином. Ещё один молодой игрок заиграл в КХЛ благодаря СКА, надо это отмечать. Сегодня и Тимур Кол хорошо сыграл, 2006 года. Давайте честно, в каких других командах КХЛ играют ребята 2006 года, получают много игрового времени? Иван Демидов – 2005 года, Мойсевич сегодня помог нам победить. Мы максималисты, всегда ищем, как улучшить нашу игру. Это огромная работа нашего тренерского штаба, всей команды, чтобы подвести ребят к КХЛ, чтобы они не выпадали из игры. Всё познаётся в сравнении, давайте посмотрим, где в лидерах команд игроки 2005, 2006 года? Грицюк, Никишин – тоже молодые пацаны ещё. Да, они мужики, лидеры команды.

У нас идёт развитие игроков, мы показываем целостную игру. Сплав молодости, опыта, мастерства и характера даёт командный общий результат. Сегодня мы это увидели. В целом команда показала тот хоккей, на который мы рассчитываем в каждой игре.

— У Семёна Демидова только две смены, почему?

— Семён вошёл хорошо, дальше надо смотреть объективно, сколько игрового времени он может забрать по спортивному принципу. Сегодня никто не выпадал. Дали ему почувствовать пару смен, дальше – больше.

— Вы пришли с листками, там статистика?

— Здесь голы, очки, +/-. У Кузнецова +3, у Кола +3, у Фальковского +4, у Хайруллина +2. Здесь все показатели — голевые моменты, броски, вбрасывания, Corsi, блокшоты, силовые. Игровое время, у Кузнецова 22 минуты 43 секунды, больше всех в команде.

— Вам после каждого матча оперативно печатают?

— А вот потери. 99% побед СКА – это меньше 10 потерь. Сегодня 12. Хороший процент отражённых бросков у вратаря, все играли на команду. У нас серьёзная аналитическая служба, мы изучаем показатели статистики, нам их приносят после каждого периода, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.