«Мы здесь до утра будем сидеть». Кузнецов – о том, что проходило в НХЛ и не проходит в КХЛ

Нападающий СКА Евгений Кузнецов рассказал об особенностях НХЛ.

— Что не проходит в КХЛ, что проходило за океаном?

— Мы здесь до утра будем сидеть (смеётся). То, как команды обороняются, у них постоянно середина вся закрыта, перед тобой бывает 4-5 игроков, мало зон, куда можно отдать передачу. Я всегда стараюсь на пас отдать, поэтому потери, обрезания, команда от этого страдает. Стараюсь перестроиться, агрессивнее идти на ворота. Есть площадки, где побольше места в углах, у нас поляна поменьше, стараемся больше доставлять шайбу на ворота. В голове всё равно сидит мысль найти партнёра. В конце игры бежали, я чувствовал, Марат открыт, но у меня такое желание было бросить. Думал, может хет-трик получится. Сейчас сижу, переживаю, что не отдал ему пас. Таких моментов много. Оправданий не ищу. На мне большое доверие тренеров, нужно играть лучше. Это те моменты, которые остаются за теми 10 секундами, которые идут в «Инстаграм». В плей-офф это будет приносить плоды. Такие игры, как сегодня, дают глоток воздуха, — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.