Ярослав Аскаров вызван «Сан-Хосе» из фарм-клуба «Сан-Хосе Барракуда» из АХЛ

Российский голкипер, играющий в системе «Сан-Хосе Шаркс», Ярослав Аскаров вызван в основную команду из фарм-клуба в АХЛ. Об этом сообщаетсяв соцсетях клуба НХЛ.

Напомним, Аскаров подписал контракт в 2022 году с «Нэшвилл Предаторз», но за два года в системе за основу сыграл лишь несколько раз. Большую часть сезонов он проводил в фарм-клубе «Нэшвилла» из АХЛ, где за два сезона его показатель отражённых бросков не опускался ниже 91,1%.

В минувшем межсезонье Аскаров подписал контракт с «Сан-Хосе Шаркс», несмотряна то, что клуб был 32-м из 32-х клубов в лиге. Однако и текущий сезон он начал в АХЛ, где уже в начале чемпионата дважды сыграл «на ноль», а в октябре 2024 года был признан лучшим вратарём АХЛ.