Голкипер «Вашингтона» оценил спасение Овечкина в эпизоде с Барбашёвым

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оценил спасение российского нападающего Александра Овечкина в эпизоде с форвардом «Вегас Голден Найтс» Иваном Барбашёвым.

«Овечкин остановил момент на линии ворот во втором периоде; это, возможно, изменило ход игры», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Вашингтона» Овечкин спас команду от неминуемого гола. Он не дал забить соотечественнику Ивану Барбашёву, который не смог бросить уже в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку форварду «Вегаса», что помешало ему поразить пустые ворота.

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