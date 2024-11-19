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Голкипер «Вашингтона» оценил спасение Овечкина в эпизоде с Барбашёвым

Голкипер «Вашингтона» оценил спасение Овечкина в эпизоде с Барбашёвым
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Логан Томпсон оценил спасение российского нападающего Александра Овечкина в эпизоде с форвардом «Вегас Голден Найтс» Иваном Барбашёвым.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

«Овечкин остановил момент на линии ворот во втором периоде; это, возможно, изменило ход игры», — приводит слова Томпсона официальный сайт НХЛ.

В середине второго периода при счёте 3:2 в пользу «Вашингтона» Овечкин спас команду от неминуемого гола. Он не дал забить соотечественнику Ивану Барбашёву, который не смог бросить уже в пустые ворота. Овечкин заблокировал клюшку форварду «Вегаса», что помешало ему поразить пустые ворота.

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