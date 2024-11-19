Александр Овечкин в шаге от повторения рекорда Бретта Халла в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик против 19 различных команд НХЛ, разделив второе место с Марио Лемье за всю историю.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Овечкин по этому показателю уступает только Бретту Халлу (20).
Напомним, Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (5:2).
Этот хет-трик стал для Александра Овечкина 31-м в карьере в НХЛ. Предыдущий раз россиянин забрасывал три шайбы в матче с «Монреалем» 31 декабря 2022 года. На данный момент Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в НХЛ теперь составляет 28 шайб.
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