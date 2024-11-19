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Судью унесли на носилках после столкновения с игроком в матче «Филадельфия» — «Колорадо»

Судью унесли на носилках после столкновения с игроком в матче «Филадельфия» — «Колорадо»
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Колорадо Эвеланш».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Перерыв
0 : 2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 28:30     0:2 Макар (Миттельштадт, Рантанен) – 35:08 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 1:0 в пользу гостей. В одном из эпизодов судья Митч Даннинг столкнулся с защитником «Колорадо» Джошем Мэнсоном. В результате столкновения судью унесли на носилках.

Позже в НХЛ заявили, что его доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Арбитр находится в сознании.

«Филадельфия» занимает девятое место на Востоке, «Колорадо» находится на десятом месте на Западе.

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