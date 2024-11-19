Форвард «Вашингтона» Дюбуа: мы все пытаемся помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высказался о погоне российского капитана «столичных» Александра Овечкина за снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

«Каждый вечер вокруг этого большой ажиотаж. Каждый раз, когда он забивает, кажется, что он делает это в первый раз… То, что сейчас происходит — просто безумие. Мы все за него, мы все его поддерживаем, и мы все пытаемся помочь ему побить этот рекорд», — приводит слова Дюбуа журналист сайта Russian Machine Never Breaks Иан Оланд в социальных сетях.

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 866 шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин отстаёт от легендарного канадца на 28 голов (894). В последнем матче с «Вегас Голден Найтс» (5:2) Овечкин оформил хет-трик.