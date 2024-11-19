«Вашингтон» забросил две шайбы за 10 секунд в матче с «Ютой»
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)
Примечательно, что два первых своих гола в этой встрече «столичные» забили в интервале 10 секунд. Отличились Дилан Строум и Ник Дауд. Также к этому моменту уже смог отличиться российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого третья шайба своей команды.
Напомним, в последнем матче «Вашингтон» смог добиться выездной победы над «Вегас Голден Найтс» (5:2) благодаря хет-трику российского капитана Александра Овечкина. На данный момент «Кэпс» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 25 очками.
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