«Вашингтон» забросил две шайбы за 10 секунд в матче с «Ютой»

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Примечательно, что два первых своих гола в этой встрече «столичные» забили в интервале 10 секунд. Отличились Дилан Строум и Ник Дауд. Также к этому моменту уже смог отличиться российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого третья шайба своей команды.

Напомним, в последнем матче «Вашингтон» смог добиться выездной победы над «Вегас Голден Найтс» (5:2) благодаря хет-трику российского капитана Александра Овечкина. На данный момент «Кэпс» занимают третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 25 очками.