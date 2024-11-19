Александр Овечкин забил 867-й гол в НХЛ, поразив ворота «Юты»

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Третий гол в составе гостей забил российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Для него эта шайба стала 867-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео очередного гола звёздного россиянина:

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 24 (14+10) очка в 18 матчах. В последнем матче с «Вегас Голден Найтс» (5:2) российский суперфорвард оформил хет-трик. Всего в последних десяти матчах, без учёта этой встречи, Овечкин забил 11 голов.

На данный момент «Вашингтон» занимает третье место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 25 очками.