Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 27 шайб
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей. Третий гол в составе гостей забил российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Он снова приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)
Для Овечкина эта шайба стала 867-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание от Гретцки составляет 27 шайб. На счету канадца в регулярках 894 гола.
Напомним, во вчерашнем матче с «Вегас Голден Найт» Овечкин отличился тремя заброшенными шайбами, став лучшим снайпером среди российских игроков в истории НХЛ в возрасте 39+ лет.
Главные рекорды Александра Овечкина
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