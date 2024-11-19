Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 27 шайб

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт первый период, счёт 3:1 в пользу гостей. Третий гол в составе гостей забил российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Он снова приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам.

Для Овечкина эта шайба стала 867-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание от Гретцки составляет 27 шайб. На счету канадца в регулярках 894 гола.

Напомним, во вчерашнем матче с «Вегас Голден Найт» Овечкин отличился тремя заброшенными шайбами, став лучшим снайпером среди российских игроков в истории НХЛ в возрасте 39+ лет.

Главные рекорды Александра Овечкина