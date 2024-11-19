Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»

В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

У победителей голами отличились канадские форварды Мэтью Оливье и Джастин Дэнфорт, американский нападающий Джеймс ван Римсдайк. Россияне Дмитрий Воронков и Егор Чинахов также отметились заброшенными шайбами.

В составе «Бостона» единственный гол забил нападающий из США Чарли Койл.

«Бостон» продолжит домашнюю серию и встретится с новичком лиги «Ютой» 22 ноября. «Коламбус» дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 ноября.