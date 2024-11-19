Шайбы Воронкова и Чинахова помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон»
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В ночь с 18 на 19 ноября мск на льду «Ти-Ди Гарден» в Бостоне (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс». Победу со счётом 5:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Монахан, Фаббро) – 05:17 0:2 Оливье – 10:39 (sh) 0:3 ван Римсдайк (Веренски, Фантилли) – 19:28 1:3 Койл (Бразо, Лорей) – 34:30 (pp) 1:4 Дэнфорт (Силлинджер) – 47:19 (sh) 1:5 Чинахов (Монахан) – 54:10
У победителей голами отличились канадские форварды Мэтью Оливье и Джастин Дэнфорт, американский нападающий Джеймс ван Римсдайк. Россияне Дмитрий Воронков и Егор Чинахов также отметились заброшенными шайбами.
В составе «Бостона» единственный гол забил нападающий из США Чарли Койл.
«Бостон» продолжит домашнюю серию и встретится с новичком лиги «Ютой» 22 ноября. «Коламбус» дома сыграет с «Тампа-Бэй Лайтнинг» 22 ноября.
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