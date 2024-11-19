Александр Овечкин вышел на чистое первое место списка лучших снайперов сезона НХЛ
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на чистое первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне.
НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp) 0:2 Чикран (Строум) – 12:26 1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52 1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49 2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24 2:4 Овечкин (Рой) – 37:38 2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23
Александр отличился голом в ворота «Юты», игра с которой проходит на момент написания новости. До этого матча в его активе было 13 шайб, он делил первое место снайперского списка с Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, сейчас Овечкин превзошёл их.
В игре «Юта» — «Вашингтон» счёт 3:1 в пользу гостей. На данный момент в матче перерыв перед вторым периодом.
Лучшие снайперы российского хоккея
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