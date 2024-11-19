Александр Овечкин вышел на чистое первое место списка лучших снайперов сезона НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на чистое первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне.

Александр отличился голом в ворота «Юты», игра с которой проходит на момент написания новости. До этого матча в его активе было 13 шайб, он делил первое место снайперского списка с Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, сейчас Овечкин превзошёл их.

В игре «Юта» — «Вашингтон» счёт 3:1 в пользу гостей. На данный момент в матче перерыв перед вторым периодом.

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