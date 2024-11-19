Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Авангард — Динамо Минск. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин вышел на чистое первое место списка лучших снайперов сезона НХЛ

Александр Овечкин вышел на чистое первое место списка лучших снайперов сезона НХЛ
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги забросил 14 шайб и отдал 10 результативных передач за 17 матчей, выйдя на чистое первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 ноября 2024, понедельник. 04:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Карлсон, Строум) – 05:59 (pp)     0:2 Чикран (Строум) – 12:26     1:2 Хауден (Пьетранджело, Пирсон) – 19:52     1:3 Врана (Протас, Сандин) – 22:49     2:3 Колесар (Гертл, Айкел) – 27:24     2:4 Овечкин (Рой) – 37:38     2:5 Овечкин (Протас, Фехервари) – 59:23    

Александр отличился голом в ворота «Юты», игра с которой проходит на момент написания новости. До этого матча в его активе было 13 шайб, он делил первое место снайперского списка с Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз». Таким образом, сейчас Овечкин превзошёл их.

В игре «Юта» — «Вашингтон» счёт 3:1 в пользу гостей. На данный момент в матче перерыв перед вторым периодом.

Лучшие снайперы российского хоккея

Материалы по теме
Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 27 шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android