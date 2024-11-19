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«Колорадо» обыграл на выезде «Филадельфию», Мичков и Ничушкин очков не набрали

«Колорадо» обыграл на выезде «Филадельфию», Мичков и Ничушкин очков не набрали
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Колорадо Эвеланш» (2:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 28:30     0:2 Макар (Миттельштадт, Рантанен) – 35:08 (pp)     0:3 Миттельштадт – 48:34     1:3 Типпетт (Конечны, Санхайм) – 51:48     2:3 Фёрстер (Бринк, Grans) – 53:32    

Дублем в составе победителей отметился Кейл Макар. Ещё один гол записал на свой счёт Кейси Миттельштадт.

У хозяев голы забили Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Белорусский голкипер «Флайерз» Алексей Колосов отразил в этой встрече 26 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не смог отметиться в этом матче результативными действиями. То же самое касается и Валерия Ничушкина из «Колорадо».

«Эвеланш» занимают четвёртое место в Центральном дивизионе с 20 очками. «Филадельфия» имеет 18 очков и идёт шестой в Столичном дивизионе.

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