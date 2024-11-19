«Колорадо» обыграл на выезде «Филадельфию», Мичков и Ничушкин очков не набрали

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Колорадо Эвеланш» (2:3).

Дублем в составе победителей отметился Кейл Макар. Ещё один гол записал на свой счёт Кейси Миттельштадт.

У хозяев голы забили Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Белорусский голкипер «Флайерз» Алексей Колосов отразил в этой встрече 26 бросков по своим воротам.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков не смог отметиться в этом матче результативными действиями. То же самое касается и Валерия Ничушкина из «Колорадо».

«Эвеланш» занимают четвёртое место в Центральном дивизионе с 20 очками. «Филадельфия» имеет 18 очков и идёт шестой в Столичном дивизионе.