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Овечкин сократил отставание от Бурка до 5 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Овечкин сократил отставание от Бурка до 5 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Джаз». Встреча на момент написания новости проходит с преимуществом «столичных», счёт после первого периода в 3:1 в их пользу.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)    

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1574-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проводящий сегодня 1444-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до пяти очков.

Напомним, рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857). На втором месте находится Яромир Ягр, у которого 1921 очко, замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками.

Во вчерашнем матче с «Вегасом» Овечкин отметился хет-триком. Сейчас россиянин в общей сложности забросил 14 шайб в текущем сезоне, выйдя на чистое первое место списка снайперов лиги.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина

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