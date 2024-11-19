Овечкин сократил отставание от Бурка до 5 очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Джаз». Встреча на момент написания новости проходит с преимуществом «столичных», счёт после первого периода в 3:1 в их пользу.

Занимающий 13-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ россиянин набрал 1574-е очко за карьеру в лиге. Ближайшей целью для Александра продолжает оставаться легендарный защитник Рэй Бурк, в активе которого 1579 очков в 1612 матчах в НХЛ. Проводящий сегодня 1444-й матч в лиге россиянин сократил отставание от Бурка до пяти очков.

Напомним, рекорд по очкам в НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (2857). На втором месте находится Яромир Ягр, у которого 1921 очко, замыкает тройку лидеров Марк Мессье с 1887 очками.

Во вчерашнем матче с «Вегасом» Овечкин отметился хет-триком. Сейчас россиянин в общей сложности забросил 14 шайб в текущем сезоне, выйдя на чистое первое место списка снайперов лиги.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина