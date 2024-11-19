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Александр Овечкин повторил исторический рекорд Яромира Ягра в НХЛ

Александр Овечкин повторил исторический рекорд Яромира Ягра в НХЛ
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент стартовал второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)    

Третий гол в составе гостей забил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

Таким образом, голкипер «Юты» Коннор Ингрэм стал 178-м вратарём, которому Овечкин забивал за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на первое место в истории, повторив рекорд легендарного Яромира Ягра, который так же за годы в лиге поразил ворота 178 голкиперов.

Александр Овечкин Подробнее

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 24 (14+10) очка в 18 матчах. В последнем матче с «Вегас Голден Найтс» (5:2) российский суперфорвард оформил хет-трик. Всего в последних десяти матчах, без учёта этой встречи, Овечкин забил 11 голов.

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