Александр Овечкин повторил исторический рекорд Яромира Ягра в НХЛ

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент стартовал второй период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Третий гол в составе гостей забил российский нападающий и капитан Александр Овечкин.

Таким образом, голкипер «Юты» Коннор Ингрэм стал 178-м вратарём, которому Овечкин забивал за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на первое место в истории, повторив рекорд легендарного Яромира Ягра, который так же за годы в лиге поразил ворота 178 голкиперов.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 24 (14+10) очка в 18 матчах. В последнем матче с «Вегас Голден Найтс» (5:2) российский суперфорвард оформил хет-трик. Всего в последних десяти матчах, без учёта этой встречи, Овечкин забил 11 голов.