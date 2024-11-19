Маршан — об 1:5 с «Коламбусом»: неприемлемо допускать из раза в раз одни и те же ошибки
Поделиться
Звёздный нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал крупное поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Монахан, Фаббро) – 05:17 0:2 Оливье – 10:39 (sh) 0:3 ван Римсдайк (Веренски, Фантилли) – 19:28 1:3 Койл (Бразо, Лорей) – 34:30 (pp) 1:4 Дэнфорт (Силлинджер) – 47:19 (sh) 1:5 Чинахов (Монахан) – 54:10
«Абсолютно разочарован тем, как идут дела. Мы должны стать намного лучше в множестве аспектов. Непозволительно допускать те же самые ошибки и делать одни и те же вещи снова и снова», — приводит слова Маршана журналист Джо Хаггерти в социальных сетях.
Клуб из Массачусетса проиграл третий матч подряд, остался с 19 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В каждой из этих трёх игр «мишки» не смогли забросить более двух шайб. В ближайшей встрече «Брюинз» 22 ноября примут дома «Юту».
Комментарии
- 19 ноября 2024
-
08:02
-
07:49
-
07:38
-
07:32
-
07:25
-
07:21
-
07:04
-
06:56
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:21
-
06:09
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:42
-
05:42
-
05:41
-
05:34
-
05:13
-
04:40
-
03:25
-
03:04
-
01:17
-
01:01
-
00:24
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 18 ноября 2024
-
23:56
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:42