Маршан — об 1:5 с «Коламбусом»: неприемлемо допускать из раза в раз одни и те же ошибки

Звёздный нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал крупное поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5).

«Абсолютно разочарован тем, как идут дела. Мы должны стать намного лучше в множестве аспектов. Непозволительно допускать те же самые ошибки и делать одни и те же вещи снова и снова», — приводит слова Маршана журналист Джо Хаггерти в социальных сетях.

Клуб из Массачусетса проиграл третий матч подряд, остался с 19 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В каждой из этих трёх игр «мишки» не смогли забросить более двух шайб. В ближайшей встрече «Брюинз» 22 ноября примут дома «Юту».