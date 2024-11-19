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Маршан — об 1:5 с «Коламбусом»: неприемлемо допускать из раза в раз одни и те же ошибки

Маршан — об 1:5 с «Коламбусом»: неприемлемо допускать из раза в раз одни и те же ошибки
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Звёздный нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал крупное поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:5).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Монахан, Фаббро) – 05:17     0:2 Оливье – 10:39 (sh)     0:3 ван Римсдайк (Веренски, Фантилли) – 19:28     1:3 Койл (Бразо, Лорей) – 34:30 (pp)     1:4 Дэнфорт (Силлинджер) – 47:19 (sh)     1:5 Чинахов (Монахан) – 54:10    

«Абсолютно разочарован тем, как идут дела. Мы должны стать намного лучше в множестве аспектов. Непозволительно допускать те же самые ошибки и делать одни и те же вещи снова и снова», — приводит слова Маршана журналист Джо Хаггерти в социальных сетях.

Клуб из Массачусетса проиграл третий матч подряд, остался с 19 очками и занимает четвёртое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В каждой из этих трёх игр «мишки» не смогли забросить более двух шайб. В ближайшей встрече «Брюинз» 22 ноября примут дома «Юту».

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