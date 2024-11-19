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Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты» в матче НХЛ

Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты» в матче НХЛ
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин записал в свой актив по ходу матча дубль.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
1 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)    

Первая шайба форварда пришлась на середину первого периода. В моменте с голом ему ассистировал Пьер-Люк Дюбуа. Второй гол Овечкин забил во втором периоде на шестой его минуте. На этот раз ассистентами Александра выступили Дилан Строум и Джон Карлсон.

Это 15-я шайба Овечкина в текущем сезоне НХЛ в 18 матчах.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина

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