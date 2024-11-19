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Александр Овечкин повторил исторический рекорд Евгения Малкина и Эрика Линдроса в НХЛ

Александр Овечкин повторил исторический рекорд Евгения Малкина и Эрика Линдроса в НХЛ
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
2-й период
2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44    

Дублем в составе «Кэпиталз» к этому моменту отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Это его первая в карьере игра с «Ютой».

Таким образом, «Юта» стала 18-й командой, которой Овечкин смог забить в своём первом же матче с ней. Этот результат помог ему повторить исторический рекорд Евгения Малкина и Эрика Линдроса, которые так же забивали в своём первом же матче с 18 командами лиги.

Александр Овечкин Подробнее

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очка в 18 матчах.

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