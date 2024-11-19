Александр Овечкин повторил исторический рекорд Евгения Малкина и Эрика Линдроса в НХЛ

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт второй период, счёт 4:1 в пользу гостей.

Дублем в составе «Кэпиталз» к этому моменту отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Это его первая в карьере игра с «Ютой».

Таким образом, «Юта» стала 18-й командой, которой Овечкин смог забить в своём первом же матче с ней. Этот результат помог ему повторить исторический рекорд Евгения Малкина и Эрика Линдроса, которые так же забивали в своём первом же матче с 18 командами лиги.

Всего в нынешнем сезоне на счету 39-летнего Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очка в 18 матчах.