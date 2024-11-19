Овечкин благодаря дублю сократил отставание от рекорда Гретцки до 26 шайб

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин записал в свой актив по ходу матча дубль, ещё на шаг приблизившись к снайперскому рекорду легендарного канадца Уэйна Гретцки.

Для Овечкина эта шайба стала 868-й за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание от Гретцки составляет 26 шайб. На счету канадца в регулярках 894 гола.

Сегодня голкипер «Юты» Коннор Ингрэм стал 178-м вратарём, которому Овечкин забивал за карьеру в НХЛ. По этому показателю он вышел на первое место в истории, повторив рекорд легендарного Яромира Ягра, который так же за годы в лиге поразил ворота 178 голкиперов. На данный момент счёт в матче 4:2 в пользу «Кэпиталз».

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина