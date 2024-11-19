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Александр Овечкин установил редчайший рекорд НХЛ. Такого не удавалось никому в истории

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты Джаз» в проходящем на момент написания новости выездном матче и установил редчайшее достижение среди игроков НХЛ.

Форвард «столичных» стал первым игроком, когда-либо выступавшим в Национальной хоккейной лиги, которому удалось провести 100 матчей с 2+ голами, заброшенными на площадке соперника. Ранее такое не удавалось никому. Сегодняшняя игра стала для Александра 100-й такой встречей.

Помимо Александра, никто не добирался даже до отметки в 90 матчей с 2+ голами. Уэйн Гретцки отличился в этой категории 83 раза, а Бретт Халл — 72.

Напомним, сегодня Овечкин забросил свои 867-ю 868-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 26 шайб. На счету канадца в регулярках 894 гола.

«Вашингтон» после второго периода в матче с «Ютой» ведёт в счёте — 4:2.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина