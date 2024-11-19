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Александр Овечкин установил редчайший рекорд НХЛ. Такого не удавалось никому в истории

Александр Овечкин установил редчайший рекорд НХЛ. Такого не удавалось никому в истории
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Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты Джаз» в проходящем на момент написания новости выездном матче и установил редчайшее достижение среди игроков НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

Форвард «столичных» стал первым игроком, когда-либо выступавшим в Национальной хоккейной лиги, которому удалось провести 100 матчей с 2+ голами, заброшенными на площадке соперника. Ранее такое не удавалось никому. Сегодняшняя игра стала для Александра 100-й такой встречей.

Помимо Александра, никто не добирался даже до отметки в 90 матчей с 2+ голами. Уэйн Гретцки отличился в этой категории 83 раза, а Бретт Халл — 72.

Напомним, сегодня Овечкин забросил свои 867-ю 868-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Теперь отставание от Уэйна Гретцки составляет 26 шайб. На счету канадца в регулярках 894 гола.

«Вашингтон» после второго периода в матче с «Ютой» ведёт в счёте — 4:2.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина

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