«Боже, он побьёт рекорд до Рождества». Биссонетт отреагировал на дубль Овечкина с «Ютой»

Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт прокомментировал дубль российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который проходит в эти минуты в Солт-Лейк-Сити.

«Этот парень одержим. Боже, он побьёт рекорд до Рождества», — написал Биссонетт в социальных сетях, акцентируя внимание на погоню Овечкина за историческим снайперским рекордом Уэйна Гретцки.

На данную минуту на счету 39-летнего Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894. Россиянину не хватает 26 шайб до повторения данного рекорда.

Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.