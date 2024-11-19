«Боже, он побьёт рекорд до Рождества». Биссонетт отреагировал на дубль Овечкина с «Ютой»
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Известный в прошлом тафгай, а ныне ведущий подкаста Spittin Chiclets Пол Биссонетт прокомментировал дубль российского нападающего Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой», который проходит в эти минуты в Солт-Лейк-Сити.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
«Этот парень одержим. Боже, он побьёт рекорд до Рождества», — написал Биссонетт в социальных сетях, акцентируя внимание на погоню Овечкина за историческим снайперским рекордом Уэйна Гретцки.
На данную минуту на счету 39-летнего Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894. Россиянину не хватает 26 шайб до повторения данного рекорда.
Всего в нынешнем сезоне на счету российского суперфорварда, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.
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