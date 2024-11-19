«Чёрт возьми, мы делаем глупости». Торторелла — о поражении «Филадельфии» от «Колорадо»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3).

«Значительная часть игры мне понравилась, поскольку мы не опускали руки. Но, чёрт возьми, мы делаем глупости. Всё это так раздражает, что мы должны выкинуть это из нашей игры», — приводит слова 66-летнего Тортореллы журналист Чарли О'Коннор в социальных сетях.

На данный момент команда из Пенсильвании занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 18 очков. Подопечные Тортореллы не смогли продлить трёхматчевую победную серию. В ближайшей игре «Флайерз» примут дома «Каролину Харрикейнз».