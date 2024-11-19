«Чёрт возьми, мы делаем глупости». Торторелла — о поражении «Филадельфии» от «Колорадо»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (2:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 28:30 0:2 Макар (Миттельштадт, Рантанен) – 35:08 (pp) 0:3 Миттельштадт – 48:34 1:3 Типпетт (Конечны, Санхайм) – 51:48 2:3 Фёрстер (Бринк, Grans) – 53:32
«Значительная часть игры мне понравилась, поскольку мы не опускали руки. Но, чёрт возьми, мы делаем глупости. Всё это так раздражает, что мы должны выкинуть это из нашей игры», — приводит слова 66-летнего Тортореллы журналист Чарли О'Коннор в социальных сетях.
На данный момент команда из Пенсильвании занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, имея в своём активе 18 очков. Подопечные Тортореллы не смогли продлить трёхматчевую победную серию. В ближайшей игре «Флайерз» примут дома «Каролину Харрикейнз».
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