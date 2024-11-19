НХЛ отреагировала на мощную результативность Овечкина, забившего 5 голов в 2 матчах

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты Джаз» в проходящем на момент написания новости выездном матче, после чего пресс-служба НХЛ отреагировала на голевые свершения россиянина. Вчера, в игре с «Вегас Голден Найтс», 39-летний форвард и вовсе отличился хет-триком.
«Мы действительно становимся свидетелями величия каждую ночь. Нет слов, чтобы описать, насколько впечатляющим является этот человек», — написано в аккаунте лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).
На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894. Россиянину не хватает 26 шайб до повторения данного рекорда.
Во встрече «Юта» — «Вашингтон» идёт третий период. Гости ведут со счётом 5:2. Овечкин является лучгим снайпером текущей регулярки. В его активе 15 голов в 18 матчах.
Главные рекорды Александра Овечкина
- 19 ноября 2024
-
08:02
-
07:49
-
07:38
-
07:32
-
07:25
-
07:21
-
07:04
-
06:56
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:21
-
06:09
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:42
-
05:42
-
05:41
-
05:34
-
05:13
-
04:40
-
03:25
-
03:04
-
01:17
-
01:01
-
00:24
-
00:15
-
00:11
-
00:03
- 18 ноября 2024
-
23:56
-
23:48
-
23:46
-
23:44
-
23:42