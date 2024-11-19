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НХЛ отреагировала на мощную результативность Овечкина, забившего 5 голов в 2 матчах

НХЛ отреагировала на мощную результативность Овечкина, забившего 5 голов в 2 матчах
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Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты Джаз» в проходящем на момент написания новости выездном матче, после чего пресс-служба НХЛ отреагировала на голевые свершения россиянина. Вчера, в игре с «Вегас Голден Найтс», 39-летний форвард и вовсе отличился хет-триком.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

«Мы действительно становимся свидетелями величия каждую ночь. Нет слов, чтобы описать, насколько впечатляющим является этот человек», — написано в аккаунте лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894. Россиянину не хватает 26 шайб до повторения данного рекорда.

Во встрече «Юта» — «Вашингтон» идёт третий период. Гости ведут со счётом 5:2. Овечкин является лучгим снайпером текущей регулярки. В его активе 15 голов в 18 матчах.

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