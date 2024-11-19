НХЛ отреагировала на мощную результативность Овечкина, забившего 5 голов в 2 матчах

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты Джаз» в проходящем на момент написания новости выездном матче, после чего пресс-служба НХЛ отреагировала на голевые свершения россиянина. Вчера, в игре с «Вегас Голден Найтс», 39-летний форвард и вовсе отличился хет-триком.

«Мы действительно становимся свидетелями величия каждую ночь. Нет слов, чтобы описать, насколько впечатляющим является этот человек», — написано в аккаунте лиги в социальной сети Х (ранее Twitter).

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 868 голов за карьеру в НХЛ. У легендарного канадца — 894. Россиянину не хватает 26 шайб до повторения данного рекорда.

Во встрече «Юта» — «Вашингтон» идёт третий период. Гости ведут со счётом 5:2. Овечкин является лучгим снайпером текущей регулярки. В его активе 15 голов в 18 матчах.

Главные рекорды Александра Овечкина