Овечкин получил повреждение и покинул лёд с помощью партнёров во время матча с «Ютой»

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 6:2 в пользу гостей.

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, отметившийся к этому моменту дублем, получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Напомним, на данную минуту 39-летний Овечкин отстаёт на 26 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. На счету россиянина 868 голов в регулярках НХЛ. У Гретцки — 894.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.