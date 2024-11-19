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Овечкин получил повреждение и покинул лёд с помощью партнёров во время матча с «Ютой»

Овечкин получил повреждение и покинул лёд с помощью партнёров во время матча с «Ютой»
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В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 6:2 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин, отметившийся к этому моменту дублем, получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

Напомним, на данную минуту 39-летний Овечкин отстаёт на 26 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. На счету россиянина 868 голов в регулярках НХЛ. У Гретцки — 894.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.

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