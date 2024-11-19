Видео травмы Александра Овечкина, из-за которой он не смог самостоятельно покинуть лёд

В эти минуты в Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» принимает «Вашингтон Кэпиталз». На данный момент идёт третий период, счёт 6:2 в пользу гостей. Российский нападающий и капитан «столичных» Александр Овечкин получил травму и не смог продолжить встречу.

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Напомним, в начале третьего периода Овечкин столкнулся колено в колено с канадским форвардом соперника Джеком Макбэйном, после чего упал на лёд. На площадке был вынужден появиться доктор, однако Александр самостоятельно добраться до скамейки не смог, его поддерживал защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран. Позже Овечкин ушёл в раздевалку.

Сегодня в активе капитана «столичных» две заброшенные шайбы.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина