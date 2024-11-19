Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Юту» и возглавить Восточную конференцию НХЛ

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).
Дублем в составе победителей отметился российский нападающий и капитан Александр Овечкин. Ещё по шайбе записали на свой счёт Дилан Строум, Ник Дауд, Брэндон Дьюхейм и Алексей Протас.
У хозяев отличились Джек Макбэйн и Ник Бьюгстад.
Матч был омрачён повреждением, которое получил Александр Овечкин в столкновении с форвардом хозяев Джеком Макбэйном в третьем периоде. Россиянин смог покинуть лёд лишь с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Столичного дивизиона, а также во всей Восточной конференции с 27 очками. «Юта» осталась с 17 очками и идёт пятой в Центральном дивизионе.
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