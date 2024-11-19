Уилсон заступился за Овечкина, подравшись с нанёсшим травму россиянину Макбэйном

Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подрался с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 6:2 в пользу «столичных».
Отметим, что перед этим Макбэйн травмировал лидера и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, ранее оформившего в этой встрече дубль. Россиянин повредил колено в столкновении с канадцем, в результате чего покинул лёд лишь с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку. Таким образом, Уилсон решил «вернуть должок» Макбэйну.
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, на данную минуту 39-летний Овечкин отстаёт на 26 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. На счету россиянина 868 голов в регулярках НХЛ. У Гретцки — 894.
Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.
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