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Уилсон заступился за Овечкина, подравшись с нанёсшим травму россиянину Макбэйном

Уилсон заступился за Овечкина, подравшись с нанёсшим травму россиянину Макбэйном
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Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подрался с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 6:2 в пользу «столичных».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

Отметим, что перед этим Макбэйн травмировал лидера и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, ранее оформившего в этой встрече дубль. Россиянин повредил колено в столкновении с канадцем, в результате чего покинул лёд лишь с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку. Таким образом, Уилсон решил «вернуть должок» Макбэйну.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на данную минуту 39-летний Овечкин отстаёт на 26 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. На счету россиянина 868 голов в регулярках НХЛ. У Гретцки — 894.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.

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