Уилсон заступился за Овечкина, подравшись с нанёсшим травму россиянину Макбэйном

Нападающий и тафгай «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон подрался с форвардом «Юты» Джеком Макбэйном в третьем периоде сегодняшнего матча регулярного чемпионата НХЛ, который закончился со счётом 6:2 в пользу «столичных».

Отметим, что перед этим Макбэйн травмировал лидера и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, ранее оформившего в этой встрече дубль. Россиянин повредил колено в столкновении с канадцем, в результате чего покинул лёд лишь с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку. Таким образом, Уилсон решил «вернуть должок» Макбэйну.

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, на данную минуту 39-летний Овечкин отстаёт на 26 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки. На счету россиянина 868 голов в регулярках НХЛ. У Гретцки — 894.

Всего в нынешнем сезоне на счету Овечкина, с учётом этой игры, 25 (15+10) очков в 18 матчах.