Дубль и травма Овечкина в НХЛ, Клопп может возглавить «Атлетико». Главное к утру

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в победном матче НХЛ с «Ютой Джаз», однако получил травму, немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить мадридский «Атлетико», сборная Сан-Марино в игре Лиги наций с Лихтенштейном впервые в истории забила три гола в одном матче и сенсационно вышла в Лигу С. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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