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19 ноября главные новости спорта, результаты НХЛ, Лига наций, Александр Овечкин, теннис, футбол

Дубль и травма Овечкина в НХЛ, Клопп может возглавить «Атлетико». Главное к утру
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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в победном матче НХЛ с «Ютой Джаз», однако получил травму, немецкий тренер Юрген Клопп может возглавить мадридский «Атлетико», сборная Сан-Марино в игре Лиги наций с Лихтенштейном впервые в истории забила три гола в одном матче и сенсационно вышла в Лигу С. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дубль Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Юту» и возглавить Восточную конференцию НХЛ.
  2. Стало известно, какой клуб может возглавить Юрген Клопп.
  3. Сборная Сан-Марино впервые в истории забила три гола в одном матче.
  4. Видео травмы Александра Овечкина, из-за которой он не смог самостоятельно покинуть лёд.
  5. Александр Овечкин установил редчайший рекорд НХЛ. Такого не удавалось никому в истории.
  6. Александр Овечкин повторил исторический рекорд Яромира Ягра в НХЛ.
  7. Овечкин благодаря дублю сократил отставание от рекорда Гретцки до 26 шайб.
  8. Ига Швёнтек одержала волевую победу над Жасмин Паолини в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.
  9. Определились все четвертьфиналисты Лиги наций.
  10. Сборная Испании вырвала победу у Швейцарии в концовке матча Лиги наций.

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