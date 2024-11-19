НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 19 ноября
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Сегодня, 19 ноября, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели пять встреч, ещё одна продолжается в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 28:30 0:2 Макар (Миттельштадт, Рантанен) – 35:08 (pp) 0:3 Миттельштадт – 48:34 1:3 Типпетт (Конечны, Санхайм) – 51:48 2:3 Фёрстер (Бринк, Grans) – 53:32
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
1 : 5
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Воронков (Монахан, Фаббро) – 05:17 0:2 Оливье – 10:39 (sh) 0:3 ван Римсдайк (Веренски, Фантилли) – 19:28 1:3 Койл (Бразо, Лорей) – 34:30 (pp) 1:4 Дэнфорт (Силлинджер) – 47:19 (sh) 1:5 Чинахов (Монахан) – 54:10
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Галлахер (Мэтисон) – 39:29 2:0 Гуле (Кофилд, Эванс) – 45:52 3:0 Эванс (Судзуки) – 56:52
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
0:1 Целльвегер (Строум) – 00:56 0:2 Лисон (Минтюков, Гудас) – 05:44 0:3 Готье (Лисон, Киллорн) – 27:39 (pp) 1:3 Линделль (Бурк, Бенн) – 43:31 2:3 Дюшейн (Сегин, Марчмент) – 52:08 2:4 ЛаКомбе (Лисон, Готье) – 54:32
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
Продолжается встреча в Сан-Хосе.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Перерыв
3 : 3
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Эдвинссон) – 07:28 1:1 Эклунд (Веннберг, Уолман) – 10:28 (pp) 1:2 Каспер (Густафссон, Тарасенко) – 18:48 (pp) 2:2 Эклунд (Ферраро, Зеттерлунд) – 25:59 2:3 Расмуссен – 28:11 3:3 Тоффоли (Веннберг, Делландреа) – 39:18
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 27 очков после 18 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 30 очками после 18 матчей.
Регулярный сезон-2024/2025 стартовал 4 октября. Он завершится в апреле следующего года.
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