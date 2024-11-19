Овечкин забросил 2+ шайбы за два дня в пятый раз в карьере, рекорд у Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты».

Напомним, днём ранее 39-летний нападающий оформил хет-трик в ворота «Вегас Голден Найтс» (5:2). Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил две и более шайбы за два дня в пятый раз в карьере. По этому показателю Александр вышел на второе место, сравнявшись с Марио Лемье, Яри Курри, Морисом Ришаром и Дино Сиссарелли. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — шесть раз канадский форвард забивал две и более шайбы два дня подряд.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).