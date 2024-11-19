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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 26 шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 26 шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 867-ю и 868-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити(США) завершилась со счётом 6:2 в пользу столичного клуба.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

Теперь на счету россиянина 15 голов и 10 результативных передач в 18 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1444 матчах, забив 868 голов и сделав 707 результативных передач.

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