Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 26 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 867-ю и 868-ю шайбы в рамках Национальной хоккейной лиги. Эти голы помогли «Вашингтон Кэпиталз» в гостях победить «Юту» в регулярном чемпионате НХЛ. Встреча на стадионе «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити(США) завершилась со счётом 6:2 в пользу столичного клуба.

Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 26 шайб.

Теперь на счету россиянина 15 голов и 10 результативных передач в 18 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Всего за карьеру в НХЛ он принял участие в 1444 матчах, забив 868 голов и сделав 707 результативных передач.