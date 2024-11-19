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Овечкин впервые с января 2022 года единолично возглавил гонку снайперов НХЛ

Овечкин впервые с января 2022 года единолично возглавил гонку снайперов НХЛ
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты» и вышел на чистое первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне. Теперь в активе 39-летнего форварда стало 15 голов в 18 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин впервые с 23 января 2022 года единолично возглавил гонку снайперов НХЛ.

До матча с «Ютой» в активе Овечкина было 13 шайб, он делил первое место снайперского списка с Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз».

mВ Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05     1:1 Строум – 07:46     1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56     1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05     1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp)     2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44     2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30     2:6 Протас (Манджапане) – 49:56    
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