Овечкин впервые с января 2022 года единолично возглавил гонку снайперов НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты» и вышел на чистое первое место по голам в НХЛ в текущем сезоне. Теперь в активе 39-летнего форварда стало 15 голов в 18 матчах.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин впервые с 23 января 2022 года единолично возглавил гонку снайперов НХЛ.

До матча с «Ютой» в активе Овечкина было 13 шайб, он делил первое место снайперского списка с Сэмом Райнхартом из «Флориды Пантерз» и Леоном Драйзайтлем из «Эдмонтон Ойлерз».

mВ Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).