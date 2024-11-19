Тренер «Вашингтона» ответил на вопрос о состоянии Овечкина, который получил повреждение

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери ответил на вопрос о состоянии Александра Овечкина, который получил повреждение в игре с «Ютой».

«Сейчас Овечкин проходит обследование. Завтра у клуба выходной и мы узнаем о повреждении больше», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).