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Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ, который забивал как минимум в 5 периодах подряд

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты». Овечкин забил в первом и втором периодах встречи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 39-летний форвард столичного клуба забил в пяти периодах подряд. Напомним, ранее Овечкин забросил в каждом из периодов встречи с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

Овечкин стал самым возрастным игроком НХЛ, который забивал как минимум в пяти периодах подряд. На момент достижения Александру исполнилось 39 лет и 62 дня. Ранее рекорд принадлежал Теэму Селянне (38 лет).

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).

