Видео: реакция Овечкина на собственную травму во встрече с «Ютой»
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В начале третьего периода матча «Юта» — «Вашингтон Кэпиталз» российский нападающий столичного клуба Александр Овечкин столкнулся колено в колено с канадским форвардом соперника Джеком Макбэйном, после чего упал на лёд. На площадке был вынужден появиться доктор, однако Александр самостоятельно добраться до скамейки не смог, его поддерживал защитник «Кэпиталз» Джейкоб Чикран. Позже Овечкин ушёл в раздевалку.
Реакция Овечкина на травму попала на видео:
В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Макбэйн (Стенлунд, Коул) – 03:05 1:1 Строум – 07:46 1:2 Дауд (Дьюхейм, Рэддиш) – 07:56 1:3 Овечкин (Дюбуа) – 11:05 1:4 Овечкин (Карлсон, Строум) – 25:38 (pp) 2:4 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 31:44 2:5 Дьюхейм (ван Римсдайк, Эллер) – 47:30 2:6 Протас (Манджапане) – 49:56
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