Александр Овечкин после дубля «Юте» в гостях повторил два рекорда Сидни Кросби

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты».

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил рекорд капитана «Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби по количеству арен, на которых забивал. Теперь у хоккеистов по 42 стадиона, где они забрасывали шайбы.

Кроме того, Овечкин забил две и более шайбы за матч против 30-го клуба Национальной хоккейной лиги и повторил рекорд Кросби по данному показателю.

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).