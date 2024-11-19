Передача Тарасенко не спасла «Детройт» от поражения в игре с «Сан-Хосе»

19 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали «акулы».

На восьмой минуте первого периода Дилан Ларкин с передачи Симона Эдвинссона открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Вильям Эклунд с передач Александера Веннберга и Джейка Уолмана восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Марко Каспер с передач Эрика Густафссона и Владимира Тарасенко вновь вывел гостей вперёд.

На шестой минуте второго периода Вильям Эклунд с передач Марио Ферраро и Фабиана Зеттерлунда сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Майкл Расмуссен в третий раз вывел «Детройт» вперёд. На последней минуте периода Тайлер Тоффоли с передач Александера Веннберга и Тая Делландреа сделал счёт 3:3.

На седьмой минуте третьего периода Люк Канин с передач Карла Грундстрёма и Генри Трана впервые в игре вывел «акул» вперёд. На 19-й минуте периода Алекс Дебринкэт с передач Лукаса Рэймонда и Дилана Ларкина сделал счёт 4:4.

В овертайме Маклин Селебрини принёс хозяевам победу.