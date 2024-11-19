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Сан-Хосе — Детройт, результат матча 19 ноября 2024, счет 5:4, НХЛ 2024-2025

Передача Тарасенко не спасла «Детройт» от поражения в игре с «Сан-Хосе»
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19 ноября на льду «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Сан-Хосе Шаркс» и «Детройт Ред Уингз». Победу в овертайме со счётом 5:4 одержали «акулы».

НХЛ — регулярный чемпионат
19 ноября 2024, вторник. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
5 : 4
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Ларкин (Эдвинссон) – 07:28     1:1 Эклунд (Веннберг, Уолман) – 10:28 (pp)     1:2 Каспер (Густафссон, Тарасенко) – 18:48 (pp)     2:2 Эклунд (Ферраро, Зеттерлунд) – 25:59     2:3 Расмуссен – 28:11     3:3 Тоффоли (Веннберг, Делландреа) – 39:18     4:3 Канин (Грундстрём, Тран) – 46:18     4:4 Дебринкэт (Рэймонд, Ларкин) – 57:54 (pp)     5:4 Селебрини (Гранлунд, Сеси) – 60:46    

На восьмой минуте первого периода Дилан Ларкин с передачи Симона Эдвинссона открыл счёт во встрече. На 11-й минуте периода Вильям Эклунд с передач Александера Веннберга и Джейка Уолмана восстановил равенство в счёте. На 19-й минуте периода Марко Каспер с передач Эрика Густафссона и Владимира Тарасенко вновь вывел гостей вперёд.

На шестой минуте второго периода Вильям Эклунд с передач Марио Ферраро и Фабиана Зеттерлунда сделал счёт 2:2. На девятой минуте периода Майкл Расмуссен в третий раз вывел «Детройт» вперёд. На последней минуте периода Тайлер Тоффоли с передач Александера Веннберга и Тая Делландреа сделал счёт 3:3.

На седьмой минуте третьего периода Люк Канин с передач Карла Грундстрёма и Генри Трана впервые в игре вывел «акул» вперёд. На 19-й минуте периода Алекс Дебринкэт с передач Лукаса Рэймонда и Дилана Ларкина сделал счёт 4:4.

В овертайме Маклин Селебрини принёс хозяевам победу.

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