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Овечкин 2-й раз в карьере забросил в 5 периодах подряд, только у двух игроков НХЛ больше

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в ворота «Юты». Овечкин забил в первом и втором периодах встречи.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, 39-летний форвард столичного клуба забил в пяти периодах подряд. Напомним, ранее Овечкин забросил в каждом из периодов встречи с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

Овечкин во второй раз в карьере забросил в пяти периодах подряд. Только семь хоккеистов, кроме него, делали это несколько раз — Оди Клегхорн, Бейб Дай, Майк Босси, Теэму Селянне, Яри Курри (по 2), Уэйн Гретцки (3), Джо Малоун (5).

В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).