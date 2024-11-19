«Это отстой». Форвард «Вашингтона» Ник Дауд — о травме Александра Овечкина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ник Дауд высказался о травме капитана столичного Александра Овечкина во встрече с «Ютой».
«Это отстой. Мне неприятно было это видеть, ведь Овечкин был в ударе, он очень важен для нашей команды. Алекс — наш капитан, нужно забивать голы, чтобы выигрывать игры. Он играет в невероятный хоккей», — приводит слова Дауда журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.
Овечкин получил повреждение в результате столкновения коленом в третьем периоде с форвардом хозяев Джеком Макбэйном. Россиянин покинул лёд с помощью партнёров, а позже ушёл в раздевалку.
В Солт-Лейк-Сити (США) на арене «Дельта-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором местная «Юта» потерпела поражение от «Вашингтон Кэпиталз» (2:6).
- 19 ноября 2024
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